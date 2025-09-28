ТСН у соціальних мережах

У рожевому костюмі і лакованих туфлях: стильна Анастасія Цимбалару на кінофестивалі у Києві

Акторка у гарному луку з’явилася на відкритті Одеського кінофестивалю.

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у Києві.

На заході вона постала у стильному образі. На акторці був ніжно-рожевий костюм, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками, світло-блакитна сорочка у смужку і білий топ.

Анастасія Цимбалару

Вбрання Анастасія скомбінувала із лакованими темно-бордовими туфлями і плетеною сумкою. Зірка зібрала волосся в пучок, зробила макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними золотими сережками, а руки — парними золотими браслетами.

Нагадаємо, Анастасія Цимбалару на благодійному бранчі продемонструвала гарний аутфіт у рожевій сукні з лелітками і рюшею, яку вона скомбінувала з білими слінгбеками.

