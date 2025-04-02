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- Шоу-бізнес
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У рожевому костюмі і пантофлях: Джейсон Момоа у стильному луку сходив на ранкове шоу
45-річний актор активно займається промокампанією нового пригодницького фільму «Minecraft», знятого за мотивами відомої відеогри.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапив Джейсон Момоа, який йшов на ранкове телешоу на каналі NBC –Today. Актор зараз активно займається промокампанією пригодницького сімейного фільму «Minecraft: Фільм», у якому він зіграв головну роль.
Джейсон мав стильний вигляд у монохромному луку. На ньому був рожевий костюм і біла сорочка. Вбрання Момоа скомбінував зі світло-рожевими пантофлями Birkenstock Boston, які взув на рожеві шкарпетки.
Актор зібрав волосся у хвіст і одягнув на обличчя сонцезахисні окуляри у блідо-рожевій оправі.
Про фільм:
Фентезійна стрічка від режисера Джареда Гесса, знята за мотивами відеогри 2011 року Minecraft.
Це світ, у якому творчість допомагає не лише майструвати, а й необхідна для існування. У центрі сюжету четверо невдах, які вирішують свої буденні проблеми: Ґаррет «Сміттяр» Ґаррісон, Генрі, Наталі і Дон. Одного дня вони пройшли таємничий портал і потрапили у Верхній світ — химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться не лише пізнати цей світ, а й захистити його від злих істот — Піґлінів і Зомбі. Для цього герої вирушать у магічний квест зі своїм новим знайомим, досвідченим майстром Стівом. Спільна пригода випробує усіх п’ятьох на сміливість і подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем — саме ті навички, які їм потрібні для успіху в реальному світі.