Періс Гілтон / © Getty Images

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Періс Гілтон взяла участь у пресконференції біля Капітолію США у Вашингтоні 17 листопада. Разом із конгресвумен Александрією Окасіо-Кортес і Лорел Лі, іншими членами Конгресу та людьми, які постраждали від поширення інтимних діпфейків, вона закликала ухвалити законопроєкт DEFIANCE Act. Він передбачає, що постраждалі від інтимних зображень, які створили або поширили без їхньої згоди, зможуть подати цивільний позов проти причетних.

Періс Гілтон / © Getty Images

Там Гілтон постала у яскраво-рожевому костюмі з приталеним однобортним жакетом і широкими штанями зі стрілками. Під жакет вона одягла світло-рожеву атласну блузу з розстебнутими верхніми ґудзиками. Довгі манжети блузи виглядали з-під рукавів, а шию облягала широка атласна стрічка в тон. Взута вона була у пудрові туфлі-човники.

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Періс Гілтон / © Getty Images

У руках Періс тримала рожеву стьобану сумку Chanel із короткою ручкою та золотистою застібкою. Образ доповнили діамантові сережки й масивні каблучки з діамантами. Світська левиця зробила зачіску «Мальвінка», макіяж з димчастими тінями і рожевим блиском, а також французький манікюр.

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Нагадаємо, Періс Гілтон у розкішній сукні з камінням і відвертим декольте сяяла на галавечорі в Лос-Анджелесі.

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