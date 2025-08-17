У рожевому купальнику і золотих прикрасах: Лотті Мосс похизувалася гламурним пляжним луком

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Реклама

Лотті Мосс опублікувала в Instagram Stories нові фото з відпочинку в Іспанії. Дівчина продемонструвала новий пляжний аутфіт, який був досить гламурним.

Цього разу красуня одягла рожевий купальник із золотим овальним кільцем на ліфі. Образ вона доповнила рожевою мініспідницею.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті доповнила лук золотими сережками і золотим ланцюжком. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Модель уклала волосся в локони і зібрала верхні пасма ззаду.

Реклама

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс похизувалася стрункою фігурою у купальнику з тигровим принтом.