У рожевому купальнику і золотих прикрасах: Лотті Мосс похизувалася гламурним пляжним луком

27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс потішила підписників новими знімками з іспанських канікул.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс опублікувала в Instagram Stories нові фото з відпочинку в Іспанії. Дівчина продемонструвала новий пляжний аутфіт, який був досить гламурним.

Цього разу красуня одягла рожевий купальник із золотим овальним кільцем на ліфі. Образ вона доповнила рожевою мініспідницею.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті доповнила лук золотими сережками і золотим ланцюжком. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Модель уклала волосся в локони і зібрала верхні пасма ззаду.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс похизувалася стрункою фігурою у купальнику з тигровим принтом.

