У рожевому купальнику і золотих прикрасах: Лотті Мосс похизувалася гламурним пляжним луком
27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс потішила підписників новими знімками з іспанських канікул.
Лотті Мосс опублікувала в Instagram Stories нові фото з відпочинку в Іспанії. Дівчина продемонструвала новий пляжний аутфіт, який був досить гламурним.
Цього разу красуня одягла рожевий купальник із золотим овальним кільцем на ліфі. Образ вона доповнила рожевою мініспідницею.
Лотті доповнила лук золотими сережками і золотим ланцюжком. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Модель уклала волосся в локони і зібрала верхні пасма ззаду.
Нагадаємо, раніше Лотті Мосс похизувалася стрункою фігурою у купальнику з тигровим принтом.