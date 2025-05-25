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- Шоу-бізнес
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У рожевому міні та білому костюмі: Шакіра сяяла на концерті в Чикаго
Шакіра вийшла на сцену фестивалю Suenos у Грант-парку у Чикаго.
На сцену артистка вийшла у кількох образах. Вона танцювала в блискучій мінісукні рожевого кольору, усипаній стразами, і була в нюдових колготах у сітку. Її довге кучеряве волосся було розпущене і гарно струменіло хвилями.
Також співачка вийшла у білому костюмі, в якому їй комфортно було танцювати.
Під час концерту трапився один інцидент, про який публічно заявили чиновники охорони здоров’я Нью-Джерсі. Вони випустила звернення до всіх присутніх на заході людей, які були на стадіоні MetLife, стежити за симптомами кору, оскільки один із гостей пішов на концерт співачки, заразний, пише Daily Mail.
У Нью-Джерсі не зареєстровано жодного підтвердженого спалаху захворювання, однак у США та Північній Америці цього року спостерігається висока активність кору, включаючи сотні випадків захворювання вкрай заразним вірусом, що передається повітряно-краплинним шляхом, у Західному Техасі, а також зниження показників вакцинації, ефективність якої становить 97%.
Нагадаємо, в Україні зараз також спалах кору. Раніше ми розповідали все, що потрібно знати про цю небезпечну хворобу.