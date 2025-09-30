- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевому светрі і мюлях Saint Laurent: папараці заскочили стильну Вікторію Бекхем у Парижі
Дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls приїхала до Франції на Паризький тиждень моди.
Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папараці у Парижі, куди вона приїхала на Тиждень моди. Дизайнерка мала стильний вигляд.
На ній був обтислий светр в рубчик пастельно-рожевого кольору від Miu Miu, який вона гармонійно поєднала з сірою спідницею-олівцем із розрізом.
Свій лук Вікторія доповнила темно-бордовими мюлями Saint Laurent Babylone і бордовою сумкою із золотою фурнітурою Dorian власного бренду.
У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж із ніжним відтінком помади. На обличчя вона одягла масивні окуляри, шию прикрасила делікатним золотим ланцюжок із підвіскою, руки — каблучками з камінням, а на одній нозі був золотий браслет.
