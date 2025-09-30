У рожевому светрі і мюлях Saint Laurent: папараці заскочили стильну Вікторію Бекхем у Парижі

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Реклама

Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папараці у Парижі, куди вона приїхала на Тиждень моди. Дизайнерка мала стильний вигляд.

На ній був обтислий светр в рубчик пастельно-рожевого кольору від Miu Miu, який вона гармонійно поєднала з сірою спідницею-олівцем із розрізом.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Свій лук Вікторія доповнила темно-бордовими мюлями Saint Laurent Babylone і бордовою сумкою із золотою фурнітурою Dorian власного бренду.

Реклама

У неї було укладання з м’якими локонами і макіяж із ніжним відтінком помади. На обличчя вона одягла масивні окуляри, шию прикрасила делікатним золотим ланцюжок із підвіскою, руки — каблучками з камінням, а на одній нозі був золотий браслет.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем з чоловіком і дітьми сходила на концерт популярного гурту.