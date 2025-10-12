- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 357
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевому вбранні і на екстремально високих платформах: папараці заскочили Леді Гагу в аеропорту Мілана
39-річна артистка змінила свій стиль.
Папараці заскочили Леді Гагу, коли вона прибула до аеропорту Мілана. Артистка в Італії взяла участь у дводенних зніманнях фільму «Диявол носить Prada 2».
Зірка мала ефектний яскравий вигляд. Якщо раніше Гага досить довгий період часу з’являлася на публіці у похмурих готичних образах у чорному кольорі, то новий її вихід здивував, адже вона обрала образ ляльки Барбі.
На ній було рожеве трикотажне вбрання, яке складалося з кардигану з гострими плечима і ґудзиками в тон та спідниці міді з рваним подолом.
Аутфіт Леді Гага доповнила рожевими сатиновими босоніжками на екстремально високих платформах, із бантиками і шпильками-дугами.
У співачки було розпущене волосся, макіяж із висвітленими бровами і помадою ягідного відтінку та довгий французький манікюр. На обличчя вона одягла чорні окуляри, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом. Свій аутфіт Гага завершила чорною сумкою.
Нагадаємо, Леді Гага у величезному капелюшку-парасольці прийшла на прем’єру нових серій другого сезону серіалу «Венздей».