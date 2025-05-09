У рожевому жакеті і білих штанях: Анна Саліванчук у стильному образі з'явилася на заході

Анна Саліванчук

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Анна Саліванчук відвідала public talk «Жити, щоб їсти. Їсти, щоб жити» у Києві, на якому говорили про баланс у стосунках із тілом та їжею і про правильні харчові звички.

Анна Саліванчук

Акторка з’явилася на івенті у стильному образі, у якому мала гарний і стрункий вигляд. На ній був білий топ і білі шкіряні штани вільного крою. На плечі Анна накинула ніжно-рожевий жакет.

Анна Саліванчук

Вбрання Саліванчук скомбінувала з рожевими лакованими туфлями-човниками. Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і червоний манікюр. Аутфіт зірка доповнила сережками-кільцями, ланцюжками з хрестиком і підвіскою, браслетом, годинником і каблучками.

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Анна Саліванчук

Нагадаємо, на івенті також побували учасниці шоу «Холостяк», які прийшли у стильних луках.