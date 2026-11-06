У рожевих туфлях і смугастому костюмі з незвичним жакетом: Синтія Ніксон потрапила під приціл папараці

Синтія Ніксон / © Getty Images

Реклама

Синтію Ніксон папараці зазнімкували біля студії Bravo Studios у Нью-Йорку. Акторка продемонструвала ефектний образ з колекції прет-а-порте бренду Issey Miyake сезону осінь-зима 2026.

На ній був темно-сірий костюм у тонку світлу смужку, який складався з жакета і прямої спідниці максі з клапанами для кишень. Особливу увагу привертав жакет з об’ємними плечима, широкими лацканами й довгими рукавами. На талії тканина збиралася в асиметричні складки, створюючи ефект перекрученого вузла. Під жакет Синтія одягла світлу смугасту сорочку, застебнувши її до самого коміра.

Реклама

Синтія Ніксон / © Getty Images

Стриману палітру костюма Ніксон розбавила замшевими рожевими гостроносими туфлями на шпильках. У руці вона тримала невелику сумку молочного відтінку. Лук доповнили золоті сережки з кільцями і каблучка.

Реклама

Акторка зробила хвилясте укладання і яскравий макіяж, підкресливши очі чорним олівцем і нафарбувавши губи рожевою помадою.

Нагадаємо, Синтія Ніксон на прем’єру четвертого сезону історичного серіалу HBO «Позолочене століття» прийшла у цікавій білій сукні максі без рукавів, оздобленій довгою торочкою.

Новини партнерів