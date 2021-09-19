У рожевих босоніжках і мініспідниці з торочокою: Надя Дорофєєва блиснула стрункими ногами на концерті

У рожевих босоніжках і мініспідниці з торочокою: Надя Дорофєєва блиснула стрункими ногами на концерті

Артистка заспівала у колаборації з Tvorchi.

Днями відбувся сольний концерт гурту Tvorchi на Київському велотреку. Надя Дорофєєва прийняла у ньому участь. Вона разом з гуртом виконала пісню "Иди сюди".

На сцені артистка з'явилася в ефектному екстравагантному образі. На ній був чорний костюм в білу смужку. Він складався з укороченого жакета з пришитим зверху рожевим ліфом, а також з мініспідниці з розрізом, прикрашеним сріблястою торочкою і невеликим рожевим бантиком.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Лук Надя доповнила рожевими босоніжками на високих підборах, які нагадували взуття ляльки Барбі.

Рожеві акценти в аутфіті Дорофеєвої мали гармонійний вигляд з рожевими волоссям соліста Tvorchi — Джеффрі.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Вчора @tvorchi_official покатали Київ класними треками з нового альбому! Я була дуже рада підтримати хлопців і заспівати разом на одній сцені! Обожнюю такі спонтанні колаборації", — підписала знімки співачка.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Раніше Надя продемонструвала стрункі ноги у мініспідниці з принтом "собачий зуб".

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