У рожевих луках: Гайді Клум та Софія Вергара сяяли на прем'єрі шоу, а учасники з України підтримали нашу країну

Судді проєкту "Америка шукає таланти" модель Гайді Клум та акторка Софія Вергара знову зустрілися на червоній доріжці у день прем'єри 17-го сезону шоу талантів.

Захід відбувся у готелі Sheraton Pasadena у Пасадені, Каліфорнія.

Софія Вергара та Гайді Клум / Фото: Getty Images

Обидві зірки постали перед камерами у рожевих вбраннях. На Клум була мініатюрна рожева сукня, яку вона вдало поєднала із рожевими босоніжками на шпильках. А образ свій доповнила нюдовим манікюром, сережками-вісячками з камінням та обручкою на пальці. Гайді зробила лаконічний макіяж з акцентом на очі і красиво уклала волосся.

Софія Вергара одягла рожеву сукню довжини міді зі сріблястим бюстом, розшитим камінням, і підібрала до неї босоніжки відтінку металік на платформі та підборах. Зірка теж мала нюдовий манікюр, червоний педикюр і зробила макіяж з акцентом на очі і губи. Волосся Софія розпустила та одягла гарні сережки з камінням.

Софія Вергара та Гайді Клум / Фото: Getty Images

Під час заходу згадали про Україну. Українець Олександр Єніватов та Орелі Брюа Єніватова позували на червоній доріжці живого шоу із прапором нашої країни.

Шоу "Америка шукає таланти" / Фото: Getty Images

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