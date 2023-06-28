У рожевих окулярах та з сумкою Louis Vuitton: стильна Кейт Бланшетт сходила на вечірку

Акторка обожнює штанні костюми і носить їх у звичайному житті та на світські заходи.

Оскароносна акторка Кейт Бланшетт та її чоловік Ендрю Аптон сходили разом на вечірку у ресторані J Sheekey у Лондоні. Пара йшла одне біля одного, коли їх зазнімкували фотографи.

На Кейт був зручний штанний костюм графітового кольору, який вона поєднала зі смугастою світло-сірою сорочкою класичного фасону. Також варто відзначити і аксесуари в цьому вбранні, адже акторка доповнила лук сумкою від Louis Vuitton, білими кросівками та окулярами в рожевій оправі.

Чоловік Кейт – австралійський драматург, сценарист та режисер Ендрю Аптон – був одягнений у прості джинси та сорочку.

Кейт Бланшетт та Ендрю Аптон / Фото: Getty Images

До речі, пара у шлюбі вже 26 років. Вони познайомилися в Австралії в середині 1990-х і одружилися 29 грудня 1997 року. У них троє синів: Дешіл Джон Аптон, Роман Роберт Аптон, Ігнатіус Мартін Аптон, а також і дочка Едіт Вівіан Патрісія Аптон, яку вони удочерили 2015 року.

Читайте також: