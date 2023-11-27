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У рожевій білизні: британська модель у спокусливому образі визирала з вікна

У рожевій білизні: британська модель у спокусливому образі визирала з вікна

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
1 хв
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У рожевій білизні: британська модель у спокусливому образі визирала з вікна

Арабелла Чі показала архівне відео з відпустки у теплих краях.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram цікаве відео з відпочинку у Сент-Тропе.

На ньому білявка у спокусливому аутфіті визирає з вікна будинку серед природи. Одягнена вона у сексуальну рожеву білизну, яка чудово сидить на її стрункій фігурі. Зверху вона одягла білу сорочку, яку спустила з плечей.

"Сумую за цими ранками в Сент-Тропе", – написала модель.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала топлес на фото.

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Дата публікації
Перегляди
356
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