У рожевій білизні: британська модель у спокусливому образі визирала з вікна

Арабелла Чі показала архівне відео з відпустки у теплих краях.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram цікаве відео з відпочинку у Сент-Тропе.

На ньому білявка у спокусливому аутфіті визирає з вікна будинку серед природи. Одягнена вона у сексуальну рожеву білизну, яка чудово сидить на її стрункій фігурі. Зверху вона одягла білу сорочку, яку спустила з плечей.

"Сумую за цими ранками в Сент-Тропе", – написала модель.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала топлес на фото.

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