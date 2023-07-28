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У рожевій білизні: колишня порноакторка з "Холостяка" похизувалася пишним бюстом і пласким животом

У рожевій білизні: колишня порноакторка з "Холостяка" похизувалася пишним бюстом і пласким животом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
3239
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У рожевій білизні: колишня порноакторка з "Холостяка" похизувалася пишним бюстом і пласким животом

Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

Адель Асанті продемонструвала струнку фігуру і спокусливе декольте.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – колишня порноакторка Адель Асанті – опублікувала в Instagram пікантну світлину. Красуня зробила селфі у дзеркалі, на якому не видно її обличчя.

Дівчина постала у рожевому білизняному комплекті, який складався з ліфа-топа і мініспідниці. Адель похизувалася пишним сексуальним бюстом, пласким животом і татуюваннями на тілі. Асанті має струнку спокусливу фігуру.

Адель Асанті / © Instagram Адель Асанті
Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

Нагадаємо, Адель Асанті показала у соцмережі відео з камер спостережень, на якому видно, як невідомий чоловік вдарив її ногою по сідницях у Львові.

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