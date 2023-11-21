У рожевій білизні з мереживом: модель похизувалася сексуальною обновкою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантне відео.

Красуня похизувалася сексуальною обновкою. Позувала вона на дивані. На дівчині була рожева мереживна білизна, у якій вона мала дуже спокусливий і стрункий вигляд.

Арабелла розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, щоб мати такий вигляд, Арабелла Чі регулярно займається спортом. Раніше вона показала фото з тренажерного залу.

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