У рожевій білизні з мереживом: зірка реаліті похизувалася ідеальною фігурою і засмагою

Британська зірка реалітішоу "Одружені з першого погляду" – Елла Морган – поділилася в Instagram пікантним знімком.

Дівчина сфотографувалася у дзеркалі у сексуальній рожевій білизні з мереживом на трусах і з металевими кільцями. Елла похизувалася стрункою фігурою і красивою засмагою.

Елла Морган/Instagram

Нагадаємо, Елла Морган сходила на вечірку в обтислій сукні кольору металік до колін із бретельками-ремінцями і відвертим вирізом на грудях.

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