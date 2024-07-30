У рожевій білизні з мереживом: зірка реаліті похизувалася ідеальною фігурою і засмагою

Елла Морган зробила пікантне селфі у дзеркалі.
Британська зірка реалітішоу "Одружені з першого погляду" – Елла Морган – поділилася в Instagram пікантним знімком.
Дівчина сфотографувалася у дзеркалі у сексуальній рожевій білизні з мереживом на трусах і з металевими кільцями. Елла похизувалася стрункою фігурою і красивою засмагою.
Нагадаємо, Елла Морган сходила на вечірку в обтислій сукні кольору металік до колін із бретельками-ремінцями і відвертим вирізом на грудях.
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