У рожевій блузці і укорочених штанах: стильна Елізабет Герлі потрапила під приціл папараці

56-річна Герлі прямувала на ефір на радіо Heart Radio Studios. Акторка очолює кампанію з підвищення обізнаності про рак грудей.

Раніше на шоу Good Morning Britain Елізабет розповідала, що її бабуся померла від раку грудей, оскільки занадто пізно звернулася до лікаря, і занадто довго боялася, і приховувала, що виявила у себе в грудях ущільнення.

"Я думаю, що багато хто з нас хоче закопати голову в пісок з приводу проблем зі здоров'ям, тому що це страшно знати. Але завдяки роботі, яку я виконую для кампанії в боротьбі з раком грудей, я зустріла так багато тисяч жінок, яким був поставлений діагноз. У них не все вийшло. Але тепер, я почула від них з перших вуст про те, що ті, хто виявив це раніше, мали перевагу і перемогли в боротьбі ", — сказала Герлі.

На радіо акторка, ймовірно, також приїхала щоб поговорити про обізнаність жінок в цій темі, про важливість проходити обстеження й самообстеження.

Герлі була одягнена в рожеву блузку, чорні укорочені штани і довге чорне пальто, а взута в чорні туфлі-човники. В руках вона тримала сумку, у неї був французький манікюр, на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри, а волосся розпущене і укладене хвилями. Красивий аутфіт доповнював легкий денний макіяж.

Елізабет Герлі / Getty Images

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