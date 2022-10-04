У рожевій блузці та штанному костюмі: два яскраві виходи Ліз Герлі у Нью-Йорку

Під час інтерв'ю Today Monday міс Герлі розповіла про свою роботу в цьому напрямку. Ліз зустрілася з Ходою Котб та Дженною Буш на шоу Today, під час якого розповіла, що 27 років працювала з Estee Lauder над підвищенням обізнаності про рак грудей.

Повідомляється, що косметичний гігант пожертвує 15 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років, щоб упоратися з невідповідністю, коли йдеться про дослідження раку грудей, пише Daily Mail.

57-річна Герлі приїхала на інтерв'ю у рожевій шовковій блузці та чорних штанах, до яких підібрала босоніжки на підборах. Свій яскравий образ акторка доповнила чорною сумкою на ремінці-ланцюжку, квадратними сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями у вухах та каблучкою з рожевим каменем на пальці. А також зробила укладання красивими локонами та макіяж з рожевим блиском на губах.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Цього року Елізабет підтримує кампанію боротьби з раком молочної залози разом з Estée Lauder, спрямовану на те, щоб спонукати жінок регулярно перевіряти свої груди на наявність ознак раку молочної залози. Цього ж дня акторка відвідала захід з інформування про рак грудей в Емпайр-стейт-білдингу. На захід зірка одягла рожевий штанний костюм із розсипом паєток, рожевий топ під низ, доповнила аутфіт золотим клатчем із кольоровим декором та великими сережками з камінням. Взута Герлі була в рожеві босоніжки, мала світлий манікюр і педикюр, на обличчі був насичений макіяж, а волосся було так само красиво укладене хвилями.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, жовтень — це місяць поінформованості про рак молочної залози, міжнародну кампанію боротьби з хворобою, яка щорічно діагностується у 2,3 мільйона людей. Як не пропустити початок хвороби, читайте у нашому матеріалі.

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