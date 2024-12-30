У рожевій футболці і мінішортах: переможниця "Холостяка-13" похизувалася схудлою фігурою

Інна Бєлєнь станцювала перед дзеркалом і показала, як схудла.

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь продовжує демонструвати підписникам, як вона змінилася після завершення проєкту.

Цього разу дівчина похизувалася в Instagram Stories стрункою фігурою, танцюючи перед дзеркалом. Одягнена вона була у рожеву футболку і блакитні шорти з принтом.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

"Доброго ранку. Ой, що в інтернеті несеться. А настрій все одно супер", – написала Бєлєнь.

Нагадаємо, минулого разу Інна Бєлєнь показала селфі, на якому постала з об'ємною зачіскою з локонами і з гарним букетом квітів.

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