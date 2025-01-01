У рожевій футболці та з червоним шарфом: Кіану Рівза заскочили на прогулянці з коханою

60-річний актор Кіану Рівз та його давня кохана Олександра Грант були зазнімковані папараці під час прогулянки напередодні Нового року.

Кіану був у сірому піджаку, під яким виднілася рожева футболка та коричневих штанях, а на його шиї був зав'язаний червоний шарф. А 51-річна Олександра була одягнена у сірий джемпер та жилетку у велику в'язку, сірі лосини та сіро-червону бейсболку, а у неї через плече висіла сіра плетена сумка.

Пара не звертала увагу на те, що їх фотографують папараці.

Кіану Рівз та Олександра Грант / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Кіану Рівз ніколи не був одружений. У грудні 1999 року в нього та його подруги, кіноакторки Дженніфер Сайм, народилася мертвонароджена дочка, Ава Арчер Сайм-Рівз. А за кілька місяців Сайм загинула в автокатастрофі в Лос-Анджелесі.

Минуло понад десять років, перш ніж Рівз зустрів жінку, з якою зав'язав серйозні стосунки.

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