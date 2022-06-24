У рожевій куртці та леопардових черевиках: співачка Пінк продемонструвала яскравий образ у Нью-Йорку

У рожевій куртці та леопардових черевиках: співачка Пінк продемонструвала яскравий образ у Нью-Йорку

Знаменита співачка проводить зараз час у Нью-Йорку та оселилася в готелі The Greenwich, біля якого її і сфотографували.

Зірка поверталася з шопінгу із величезними пакетами покупок. На Пінк, справжнє ім'я якої Аліша Бет Мур, був яскравий образ, що поєднував у собі кілька іменитих брендів. Вона одягла червону футболку, яскраво-рожеву вкорочену сорочку, яку застебнула на один ґудзик, широкі джинси співачка поєднала з ременем Dolce & Gabbana. Через плече у неї висів мобільний телефон у чохлі та кредитниця від Dolce & Gabbana.

Також зірка обрала рюкзак Gucci і завершила цей неймовірний лук сонцезахисними окулярами, безліччю прикрас та екстравагантними черевиками у леопардовий принт.

Пінк / Фото: Getty Images

Також учора після шопінгу під приціл папараці потрапила модель Емілі Ратаковскі. Дівчина несла величезний пакет із покупками додому, до своєї нью-йоркської квартири.

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

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