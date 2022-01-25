У рожевій латексній сукні: Аманда Голден в ефектному луку приїхала на знімання шоу

У рожевій латексній сукні: Аманда Голден в ефектному луку приїхала на знімання шоу

Аманда Голден все більше захоплює вибором аутфітів для своїх світських виходів.

Вчора ведуча відвідала черговий ефір прослуховувань на шоу British Got Talent, знімання відбуваються у Театрі "Лондон Палладіум". На Аманді була рожева латексна сукня від William Wilde, сукню пошили для Голден спеціально на замовлення. Взута зірка була в рожеві черевики з лакованої шкіри і сатину від Jimmy Choo.

Аманда Голден / Getty Images

Минулого разу Аманда, яка є на шоу однією з суддів, приїжджала на запис ефіру в лимонній сукні зі шнурівкою на плечі та стегні від David Koma. Її образ ми порівнювали з дуже схожою сукнею, яку приміряла німецька супермодель Гайді Клум.

Гайді Клум та Аманда Голден

Аманда Голден також потрапила під приціл фотографів, коли покидала студію Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні. На роботу зірка приїжджала в аутфіті смарагдового кольору.

Аманда Голден / Getty Images

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