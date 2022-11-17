У рожевій латексній сукні і довгих рукавичках: ефектний аутфіт Сінді Бруни

Сінді Бруна відвідала презентацію прикрас від бренду De Beers. Там вона з'явилася у ніжному, але сексуальному образі.

На манекенниці була рожева латексна сукня до підлоги і без рукавів від бренду Avellano , яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання вона доповнила довгими рожевими рукавичками.

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Волосся Бруна розпустила і зробила макіяж із акцентом на очах. Шию вона прикрасила кольє у формі квітів з камінням, а руки – браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, на вечірку Леді Гаги Сінді прийшла у квітковій сукні з пікантним декольте.

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