У рожевій мініспідниці і топі з Сейлор Мун: американська акторка у стильному луку прогулялася містом

31-річна Вікторія Джастіс продовжує демонструвати свою любов до міні.

Американська акторка Вікторія Джастіс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Красуня вийшла на прогулянку містом у новому стильному образі.

Дівчина одягла чорний кроптоп із шнурівками по боках і мультяшним зображенням японської аніме-франшизи – Сейлор Мун, рожеву мініспідницю, яка підкреслила її стрункі ноги, і накинула на плечі рожевий жакет.

Вікторія Джастіс / Фото: Getty Images

Лук Джастіс доповнила білими босоніжками і блакитною сумкою з деніму.

У неї було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах, золоті ланцюжки на шиї і золота каблучка на пальці. У руці Вікторія тримала стакан із напоєм.

Нагадаємо, минулого разу Вікторія Джастіс потрапила до об'єктивів фотографів у білому кроптопі із квітковим написом The Beatles і картатому костюмі.

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