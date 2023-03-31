У рожевій мінісукні і ботфортах-панчохах: гламурний вихід Гайді Клум

Папараці заскочили Гайді Клум в Пасадені дорогою на знімання нового сезону шоу America's Got Talent. Модель, як завжди, мала неймовірний вигляд.

Вона обрала для свого виходу гламурний лук. На Гайді була рожева мінісукні з високою горловиною, зверху якої вона одягла пальто з такої самої тканини.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Рожевий аутфіт Клум розбачила сіро-коричневими ботфортами-панчохами на шпильках.

Зірка розпустила волосся, одягла на обличчя окуляри-авіатори і зробила білий манікюр. Пальці вона прикрасила каблучками. У руці Гайді тримала стакан із напоєм.

Побачивши фотографів, Клум мило усміхнулася, щоб ті зробили гарні світлини.

Нагадаємо, на церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2023 у Лос-Анджелесі Гайді сяяла у відвертій синій асиметричній сукні від бренду Julien Macdonald. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз, через який красуня продемоснтрувала стрункі ноги.

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