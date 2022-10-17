У рожевій мінісукні і крокодилячих чоботах: Талія Сторм у гламурному образі сходила на кінофестиваль

Талія Сторм відвідала вечір закриття Лондонського кінофестивалю BFI, який відбувся у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Для такої події співачка обрала гламурний образ. На ній була рожева блискуча мінісукня з оголеними плечами, яка ідеально сиділа на її сексуальній фігурі і підкреслювала стрункі ноги.

Вбрання Талія доповнила крокодилячими чоботами кольору металік і такого самого кольору сумкою.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Сторм розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха довгими сережками. На шиї у неї був ланцюжок із підвіскою з її ім'ям, а на руках – годинник і браслети.

Нагадаємо, раніше Сторм сходила на вечірку в асиметричній мінісукні з блискучим верхом і шкіряною спідницею.

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