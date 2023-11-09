У рожевій мінісукні і на високих шпильках: модель Playboy блиснула вагітним животом на вулицях Лос-Анджелеса

Канадська модель Playboy Глоя Терае потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Красуня гуляла містом у гламурному аутфіті.

На ній була рожева мінісукня з високою горловиною і срібними бантиками на рукавах. Вбрання чудово підкреслило її вже добре помітний вагітний живіт.

Глоя Терае / Фото: Getty Images

Аутфіт Терае доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і шпильках та бежевою пітоновою сумкою.

Глоя мала гарну зачіску та насичений макіяж із рожевими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді її імені, а на руках – золоті браслети і каблучки з камінням. Ніжно-рожевий манікюр завершив лук моделі.

Глоя Терае / Фото: Getty Images

Нагадаємо, своє 30-річчя Глое Терае відсвяткувала у відвертій рожевій сукні, яка складалася з боді та імітації спідниці ззаду і спереду.

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