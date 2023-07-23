Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У рожевій мінісукні і яскравих туфлях: фіналістка "Холостяка-11" в образі Барбі зібралася до кінотеатру

У рожевій мінісукні і яскравих туфлях: фіналістка "Холостяка-11" в образі Барбі зібралася до кінотеатру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
600
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У рожевій мінісукні і яскравих туфлях: фіналістка "Холостяка-11" в образі Барбі зібралася до кінотеатру

Юлія Бельченко

Юлія Бельченко продемонструвала красивий лук total pink.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко – підтримала флешмоб барбіманії, який активно шириться світом.

Юля обрала для походу в кінотеатр на фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіг образ Барбі і продемонструвала його підписникам в Instagram, опублікувавши відео.

Дівчина одягла рожеву коротку сукню-бюстьє з драпуванням і поясом-шлейфом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і гарні ноги Бельченко.

Аутфіт вона доповнила рожевими туфлями з бантиками і брошками з камінням. Юлія розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями і прикрасила шию перлинним намистом.

Бельченко показала ще кілька гламурних луків у рожевих вбраннях.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
600
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація