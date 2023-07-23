У рожевій мінісукні і яскравих туфлях: фіналістка "Холостяка-11" в образі Барбі зібралася до кінотеатру

Юлія Бельченко продемонструвала красивий лук total pink.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко – підтримала флешмоб барбіманії, який активно шириться світом.
Юля обрала для походу в кінотеатр на фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіг образ Барбі і продемонструвала його підписникам в Instagram, опублікувавши відео.
Дівчина одягла рожеву коротку сукню-бюстьє з драпуванням і поясом-шлейфом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і гарні ноги Бельченко.
Аутфіт вона доповнила рожевими туфлями з бантиками і брошками з камінням. Юлія розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями і прикрасила шию перлинним намистом.
Бельченко показала ще кілька гламурних луків у рожевих вбраннях.
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