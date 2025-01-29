У рожевій мінісукні: яскрава Ніколь Шерзінгер блиснула пікантним декольте дорогою на шоу

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls має чудове почуття стилю. Кожен її образ вартий уваги.

Ніколь Шерзінгер потрапила під приціл папараці, коли йшла на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" у Нью-Йорку.

Знаменитість, як завжди, мала розкішний і яскравий вигляд. Вона була одягнена в обтислу рожеву мінісукню з пікантним декольте. Вбрання чудово обтискало її струнку фігуру і підкреслила гарні ноги. На плечі співачка накинула блідо-лавандове пальто.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Взута Ніколь була у чорні босоніжки на підборах і тримала у руці рожеву сумочку.

Шерзінгер зібрала волосся в пучок, зробила макіяж із довгими віями і рожевою помадою, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями з діамантами, шию – діамантовим намистом, а руки – золотими каблучками з камінням.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер в ефірі програми "Today" постала в обтислій темно-бірюзовій сукні міді від швейцарського бренду Akris.

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