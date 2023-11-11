У рожевій мінісукні з мереживом: зірка реаліті блиснула пишними грудьми на вечірці у Лос-Анджелесі

Мама двох дітей Челсі Лазкані має стрункий і сексуальний вигляд.
Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані відвідала вечірку The Boohoo у Лос-Анджелесі.
Там красуня постала у гламурному аутфіті. На ній була рожева мінісукня з мереживом на подолі і грудях, крізь який вона блиснула пишними сексуальними грудьми. А ще Челсі похизувалася стрункими ногами.
Вбрання вона скомбінувала із прозоро-рожево-срібними стріпами.
Лазкані зробила зачіску у стилі 20-х років, макіяж із довгими накладними віями і довгий червоний манікюр. Майже кожен палець вона прикрасила каблучками з камінням, а у вухах були червоні сережки у формі вишень. Свій лук зірка реаліті завершила клатчем у вигляді гламурної рожевої трубки, інкрустованої стразами.
Нагадаємо, раніше Челсі Лазкані потрапила до об'єктивів папараці у короткій сукні кольору металік на тонких бретельках і з відвертим декольте.
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