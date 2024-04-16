У рожевій мінісукні з металевим коміром: Дженніфер Лопес на презентації спідньої білизни

54-річна зірка підкреслила стрункі ноги короткою сукнею.
Американська суперзірка Дженніфер Лопес з'явилася на презентації своєї лінійки спідньої білизни у флагманському магазині Intimissimi у Нью-Йорку. З такої нагоди вона одягла дуже гламурну мінісукню ніжно-рожевого кольору.
Її сукня була від британського бренду David Koma і повністю розшита дрібними лелітками, але також її прикрашав металевий рожевий комір, який теж був рожевим, але трохи насиченішого кольору.
Доповнила лук Лопес туфлями з бантами від бренду Valentino, а також ніжним макіяжем й укладанням з довгими об'ємними локонами.
Перш ніж вийти на вулицю, Дженніфер швидко переодяглася у світлу водолазку з високим коміром, яку поєднала з мішкуватими джинсами від Gucci, угами та стильними сонцезахисними окулярами.
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