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У рожевій мінісукні з металевим коміром: Дженніфер Лопес на презентації спідньої білизни

У рожевій мінісукні з металевим коміром: Дженніфер Лопес на презентації спідньої білизни

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

54-річна зірка підкреслила стрункі ноги короткою сукнею.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес з'явилася на презентації своєї лінійки спідньої білизни у флагманському магазині Intimissimi у Нью-Йорку. З такої нагоди вона одягла дуже гламурну мінісукню ніжно-рожевого кольору.

Її сукня була від британського бренду David Koma і повністю розшита дрібними лелітками, але також її прикрашав металевий рожевий комір, який теж був рожевим, але трохи насиченішого кольору.

Доповнила лук Лопес туфлями з бантами від бренду Valentino, а також ніжним макіяжем й укладанням з довгими об'ємними локонами.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Перш ніж вийти на вулицю, Дженніфер швидко переодяглася у світлу водолазку з високим коміром, яку поєднала з мішкуватими джинсами від Gucci, угами та стильними сонцезахисними окулярами.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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