У рожевій мінісукні з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-11" сходила на світський захід

Ганна Гузєєва обрала для свого виходу ніжний лук.
Учасниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – відвідала світський захід у Києві та показала фоловерам в Instagram образ звідти.
Аня була одягнена у ніжно-рожеву коротку сукню з білими вставками та ґудзиками. Вбрання мало сексуальне декольте.
Сукню вона поєднала з чорними капроновими колготами, чорними ботфортами та чорною сумкою.
Біляве волосся Гузєєва зібрала в пучок, зробила насичений вечірній макіяж і прикрасила шию кулоном на тонкому ланцюжку.
А інші учасниці шоу "Холостяк-11" – Джесіка Чегі, Розалі Номбре та Даша Ставнича – відпочивають зараз у Кенії, звідки діляться цікавими знімками, зокрема й у купальниках.
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