У рожевій мінісукні зі шлейфом: 51-річна Гайді Клум отримала нагороду в Мюнхені

Зірка підкреслила стрункі ноги ефектним коротким вбранням.
У середу ввечері, 23 жовтня, у Мюнхені було вручено премію Баварського телебачення "Блакитна пантера". На синій килимовій доріжці модель та ведуча Гайді Клум затьмарила всіх у ефектній рожевій сукні з величезним шлейфом.
На ній була коротка сукня-бюстьє з ефектом пом'ятості та складками. На спині її прикрашав великий бант, а шлейф був такий довгий, що Гайді потрібна була допомога, щоб пересуватися в цьому вбранні.
Образ вона доповнила гламурними босоніжками з пряжками та стразами, а також прикрасами з камінням, яскравим макіяжем та довгим червоним манікюром. Волосся Клум розпустила і уклала.
Шоу Гайді Клум Germany's next Topmodel було нагороджено відомою медійною премією, тому що його нинішній сезон показав яскравий приклад різноманітності та толерантності. Деталі із заходу вона показала у Instagram.
Ймовірно, після отримання нагороди вона негайно повернуться до США, адже незабаром її улюблене свято Гнловін. Щороку модель влаштовує розкішну костюмовану вечірку на яку кличе знаменитостей та друзів. Образи моделі з цієї події вже стали легендарними.
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