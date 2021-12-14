У рожевій перуці та вбранні з лелітками: епатажний Джеффрі Стар на червоній доріжці

У рожевій перуці та вбранні з лелітками: епатажний Джеффрі Стар на червоній доріжці

Американський артист, бізнесмен та один із найпопулярніших бьюті-блогерів, з'явився на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Знаменитість відвідав прем'єрний показ фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".

На доріжці Джеффрі з'явився в епатажному луці — штанному костюмі, розшитому лелітками. Туніку від вбрання також прикрашали оборки на талії та V-подібне декольте. Образ Стара доповнила перука з довгим рожевим волоссям, діамантові прикраси, замшеві туфлі-човники на підборах, які були точно такого ж кольору, як і перука.

Звичайно ж, Джеффрі ніколи не з'являється на публіці без макіяжу і цього разу він зробив його в коричневій гамі та з нюдовою матовою помадою.

Джеффрі Старий / Associated Press

Також захід відвідали й інші зірки, серед яких були Джаред Лето, Бенедикт Камбербетч із дружиною, а також головні актори, які зіграли у фільмі – Зендея та Том Голланд.

Джаред Лето / Associated Press

Софі Хантер та Бенедикт Камбербетч / Getty Images

Зендея / Associated Press

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