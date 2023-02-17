У рожевій шубі і сукні зі стразами: німецька фешнблогерка продемонструвала яскравий лук

Леоні Ганне у всьому рожевому прийшла на Нью-Йоркський тииждень моди.

Німецька модель і фешнблогерка - Леоні Ганне – потрапила в об'єктиви папараці, коли приїхала на показ бренду Michael Kors, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Знаменитість мала розкішний гламурний вигляд. Ганне поєднала рожеву шубу із рожевою сукнею, прикрашеною стразами, без бретелей.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила рожевими замшевими туфлями-човниками і рожевим клатчем зі стразами.

Леоні зібрала волосся у гладкий пучок, у макіяжі акцент зробила на помаді винного відтінку і завершила лук темно-рожевим манікюром.

Нагадаємо, Леоні Ганне під час відпочинку на Сейшельських островах продемонструвала аутфіт у салатовому блискучому кроптопі від українського бренду NUÉ, який скомбінувала із салатовою спідницею міді від Christopher Esber.

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