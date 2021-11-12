У рожевій сорочці та спідниці: Злата Огнєвіч сходила на побачення у ніжному образі

Головна героїня проєкту продемонструвала новий лук у стильному вбранні.

Зараз триває дев'ятий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2". Цього випуску чоловіки знайомлять Злату Огнєвіч зі своїм життям. Вони показують їй свою роботу та житло.

Артистка спочатку пішла на побачення із Андрієм Задворним, який познайомив її зі своєю донькою та колишньою дружиною.

Андрій також показав свій офіс і розповів про свою роботу.

Потім Огнєвіч пішла на побачення з Максимом Тарапатою. Той повіз її на ділянку зі старим будинком та великим садом з гарними квітами. Максим тут провів дитинство – батьки на літо його привозили до дідуся та бабусі. Тому це місце для Тарапати особливе.

Максим сказав, що хоче побудувати тут для них із Златою будинок. Злата була спантеличена бажанням чоловіка. Вона зізналася, що чоловіки ніколи ще не говорили їй про спільний будинок.

Макс Тарапата і Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

На побачення до Максима співачка обрала ніжний образ - рожевий костюм. Він складався із сорочки, яку вона зав'язала на талії, та спідниці з розрізом.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Волосся артистка розпустила і зробила ніжний макіяж з акцентом на чорних стрілках. У вухах у неї були сережки-цвяшки, а на шиї – кулон на тонкому ланцюжку.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

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