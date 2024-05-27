У рожевій спідниці і ліфі-топі з паєтками та камінням: американська акторка захопила яскравим луком

Аджа Наомі Кінг у вбранні від Miu Miu вийшла на червону доріжку.

Зірка серіалу від ABC "Як уникнути покарання за вбивство" – Аджа Наомі Кінг – продемонструвала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю яскравий аутфіт.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Знаменитість позувала перед фотографами у вбранні від бренду Miu Miu. Воно складалося з рожевої пишної спідниці максі і салатового ліфа-топа на тонких бретельках, прикрашеного камінням, паєтками, бісером і торочкою з намистинами.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Аджі зробили акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-краплі, на шиї – діамантове кольє, а на руках – каблучки.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Аджа Наомі Кінг любить рожевий колір. На церемонію вручення нагород Critics Choice Awards у Санта-Моніці вона постала у рожевій сукні по фігурі і зі шлейфом від Oscar de la Renta.

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