У рожевій сукні-бюст'є: топмодель Сара Сампайо відвідала виноробню

Модель показала, як провела минулий вікенд.
33-річна португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – цікаво провела минулі вихідні. У своєму Instagram вона показала серію фото з екскурсії на виноробню. Вона відвідала долину виноградників неподалік Сан-Франциско.
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На фото дівчина позувала у рожевій сукні-бюст'є, яку доповнила білою сумкою Hermes, молочними туфлями на низьких підборах та витонченими золотими аксесуарами.
А на дегустацію вина Сара прийшла у білій сукні та з маленькою трендовою сумкою Chanel. Для фото вона позувала біля виноградників та з келихом вина в руках.
Нагадаємо, раніше Сара Сампайо в бікіні та ковбойському капелюсі показала фото з відпочинку.
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