У рожевій сукні і без бюстгальтера: Аманда Голден блиснула сосками дорогою з роботи

Британська радіоведуча часто виходить у світ без білизни.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Зірка мала яскравий і стильний вигляд. На ній була рожева трикотажна сукня максі з високим розрізом збоку і золотистим ланцюжком на талії. Оскільки під нею був відсутній бюстгальтер, то крізь тонку тканину були помітні її соски.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Зверху ведуча одягла блідо-рожеве пальто з великими накладними кишенями і взула туфлі-човники золотистого кольору. У руці Аманда несла золотистий клатч із металевим зображенням голови лева.

Голден розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – підвіскою на ланцюжку, а руку – каблучкою з каменем.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден з'явилася на вулицях Лондона у молочно-білому аутфіті.

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