У рожевій сукні і капелюсі з вуаллю: зірка серіалу "Хід королеви" у яскравому луці сяяла у Венеції

У рожевій сукні і капелюсі з вуаллю: зірка серіалу "Хід королеви" у яскравому луці сяяла у Венеції

25-річна акторка Аня Тейлор-Джой продефілювала червоною доріжкою в ефектному соковитому аутфіті.

78-й Венеційський кінофестиваль у самому розпалі і ми продовжуємо розглядати найяскравіші образи зірок з червоної доріжки.

Нашу увагу привернула Аня Тейлор-Джой, яка прийшла на прем'єру хоррора режисера Едгара Райта — "Минулої ночі у Сохо". Дівчина зіграла у картині головну роль.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Перед камерами Аня з'явилася в яскравому аутфіті, в якому була схожа на ляльку Барбі у стилі 60-х. Вона підкреслила струнку фігуру атласною рожевою сукнею-футляром від Dior з бантом на талії, який спадав на підлогу.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Свій лук Тейлор-Джой гармонійно доповнила елегантним капелюшком з вуаллю і туфлями на шпильках в тон. Її шию прикрашало красиве намисто Tiffany & Co, а у вухах були лаконічні сережки-цвяшки. Макіяж її був максимально природний.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Раніше на червоній доріжці Аня продефілювала у ніжній романтичній сукні на тонких бретельках з флористичним принтом.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

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