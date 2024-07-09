У рожевій сукні і на шпильках: американська телезірка в об'єктивах папараці

Дженн Тран привернула до себе увагу яскравим аутфітом.
До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила американська телезірка Дженн Тран. Вона була у чудовому настрої. Побачивши фотографів, жінка радісно усміхнулася і помахала рукою.
Дженн мала яскравий вигляд у рожевій сукні без рукавів, з асиметричним подолом і драпуванням на спідниці. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.
Аутфіт Тран доповнила босоніжками кольору металік на шпильках. Її волосся було укладене хвилями, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри. Вуха телезірка прикрасила сережками-ромбами і завершила лук червоним манікюром.
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