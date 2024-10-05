У рожевій сукні і на шпильках: Памела Андерсон у ніжному образі сяяла на кінофестивалі у Швейцарії

57-річна акторка з'явилася на кіноподії у гарному монохромному аутфіті.

Памела Андерсон відвідала показ фільму "Остання танцівниця" (The Last Showgirl), який відбувся у межах 20-го Цюріхського кінофестивалю.

Там акторка продемонструвала ніжний образ. На ній була рожева сукня міді з великою шаллю в тон, яку вона накинула на плечі. Вбрання зірка скомбінувала з ніжно-рожевими атласними гостроносими туфлями на шпильках.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон зібрала волосся у хвіст, зробила нюдовий манікюр і легкий макіяж: нафарбувала губи прозорим блиском, а очі підкреслила червоними тінями. У вухах у неї були її улюблені останнім часом діамантові сережки-цвяшки.

Нагадаємо, Памела Андерсон на церемонію Glamour Women of The Year Awards у Лондоні прийшла у лаконічній чорній сукні з відкритими плечами, підкресленою талією та рюшем на спідниці.

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