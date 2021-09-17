У рожевій сукні і з червоною помадою: Лілі-Роуз Депп приїхала на кінофестиваль

У рожевій сукні і з червоною помадою: Лілі-Роуз Депп приїхала на кінофестиваль

22-річна Лілі-Роуз Депп презентувала новий фільм зі своєю участю.

Акторка і модель приїхала на кінофестиваль у Торонто, де вчора, 16 вересня, відбулася прем'єра фільму "Тиха ніч". У широкий прокат картина, в якій також знімалися Кіра Найтлі, Роман Гріффін Девіс, Меттью Гуд і Аннабелль Волліс вийде в грудні 2021 року.

На доріжку Лілі-Роуз вийшла в цікавому рожевому вбранні, що складалося із топа і короткої спідниці між якими щось схоже на боді. Вбрання схоже, від Chanel, з Модним домом юна зірка співпрацює і для кожного виходу на доріжку вибирає аутфіти марки.

Лілі-Роуз Депп / Getty Images

Образ дівчини доповнювали шкіряні гостроносі туфлі на підборах з квітками, у яких насправді були злегка зчесані носи. Також Лілі зробила легке укладання локонами, підкреслила чорним олівцем очі і нафарбувала губи червоною помадою.

Нагадаємо, нещодавно модель сяяла на Балу Інституту костюма, куди вийшла в комплекті від Chanel з голим животом і в поєднанні з туфлями з сітки на підборах, декорованих квітками.

Лілі-Роуз Депп / Associated Press

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