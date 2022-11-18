У рожевій сукні і з келихом вина: Єва Лонгорія у ніжному аутфіті позувала на кухні

47-річна акторка любить рожевий колір і часто використовує його у своїх луках.

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram нову світлину, на якій продемонструвала ніжний жіночний образ.

Акторка позувала у рожевій сукні міді без рукавів, яку скомбінувала з бежевими туфлями-човниками з прозорими вставками. На талії вона зав'язала тонкий пояс.

Лонгорія зібрала волосся у хвіст і зробила макіяж із акцентом на очах.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Позувала вона на кухні, тримаючи у руці келих із білим вином.

"Красива у рожевому", - підписала знімок Єва.

Нагадаємо, у гримерній Єва продемонструвала лук у рожевому бра і штанях.

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