У рожевій сукні і з клатчем-губами: художниця з костюмів продемонструвала елегантний образ на церемонії

Джун Амброз мала красивий вигляд на світській події.
У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премії журналу Glamour "Жінка року". На червоній доріжці зіркові красуні демонстрували кращі свої вбрання.
Нашу увагу привернула художниця з костюмів Джун Амброз. Вона постала перед камерами в елегантній рожевій сукні максі від бренду Bibhu Mohapatra без бретельок і зі спідницею-шлейфом.
Аутфіт Джун доповнила гламурним клатчем у вигляді губ із блискітками та рожевими туфлями.
Амброз зробила різнокольоровий манікюр із декором, макіяж смокі-айс і цікаву зачіску: вона зібрала волосся у високий хвіст на маківці і уклала волосся так, що вона мало вигляд каре. Руки жінка прикрасила золотими браслетами і каблучками.
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