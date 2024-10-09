У рожевій сукні і з клатчем-губами: художниця з костюмів продемонструвала елегантний образ на церемонії

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премії журналу Glamour "Жінка року". На червоній доріжці зіркові красуні демонстрували кращі свої вбрання.

Нашу увагу привернула художниця з костюмів Джун Амброз. Вона постала перед камерами в елегантній рожевій сукні максі від бренду Bibhu Mohapatra без бретельок і зі спідницею-шлейфом.

Джун Амброз / Фото: Associated Press

Аутфіт Джун доповнила гламурним клатчем у вигляді губ із блискітками та рожевими туфлями.

Джун Амброз / Фото: Associated Press

Амброз зробила різнокольоровий манікюр із декором, макіяж смокі-айс і цікаву зачіску: вона зібрала волосся у високий хвіст на маківці і уклала волосся так, що вона мало вигляд каре. Руки жінка прикрасила золотими браслетами і каблучками.

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