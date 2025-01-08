У рожевій сукні і з квітковою сумкою: Аріана Гранде у ніжному образі продемонструвала татуювання на тілі

31-річна співачка та акторка мала чарівний вигляд на заході.
Аріана Гранде відвідала церемонію вручення премії National Board Of Review Awards у Нью-Йорку. Вона разом зі своєю колегою з фільму Wicked Синтією Еріво отримала нагороду NBR Spotlight Award.
Аріана постала у ніжному аутфіті. На ній була рожева сукня максі від бренду Loewe у вінтажному стилі, яка чудово сиділа на її тендітній фігурі. Вбрання мало тонкі бретельки, квадратний виріз і оголену спину, що дало їй можливість продемонструвати свої татуювання.
Лук Гранде доповнила довгою шаллю в тон, білим взуттям, високим хвостом із чубчиком, макіяжем із пишними віями і білими тінями на повіках, а також французьким манікюром. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – гарним діамантовим кольє, а руки – кокетливими каблучками.
На вулиці папараці сфотографували Аріану із красивою білою сумкою, яка була прикрашена барвистою квітковою вишивкою з бісеру.
Нагадаємо, Аріана Гранде на червоній доріжці "Золотого глобуса" з'явилася у вінтажній сукні від Модного дому Givenchy з колекції Haute Couture весна-літо 1966 року.
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