У рожевій сукні-комбінації: Джорджина Родрігес похизувалася сексуальним луком

29-річна подруга футболіста Кріштіану Роналду та мати його двох дітей любить вихвалятися своїми луками у соцмережах.

Днями Джорджина Родрігес хизувалася фігурою в бікіні та мінісукні, а також показувала фотографії їхнього з Роналду пляжного відпочинку. І хоча ніжилися на сонці вони не на пляжі, а на своїй розкішній яхті, їм було що показати шанувальникам.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Але, схоже, відпустка закінчилася, і сім'я разом із дітьми повернулася додому. На шляху назад Джорджина опублікувала ще кілька фотографій із приватного літака, а також опублікувала ролик і показала, як займається у спортзалі та качає свою пружну п'яту точку.

Також Джорджина показала кілька кадрів з дітьми – старшими близнюками Євою та Матео та молодшою дочкою пари – Аланою.

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