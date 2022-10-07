У рожевій сукні-міді з кейпом: красива Елізабет Герлі на заході в Лондоні

Британська акторка, яка вже 27 років працює з брендом Estee Lauder над підвищенням поінформованості про рак грудей, відвідала захід з нагоди 30-річчя кампанії Estee Lauder щодо боротьби з раком молочної залози в лондонській штабквартирі, де зустрілася з новими послами кампаній.

На захід Елізабет приїхала в рожевій сукні міді з кейпнакидкою, у рожевих босоніжках на платформі та підборах, доповнивши образ великими сережками з камінням у вухах.

У Герлі традиційно було укладене волосся красивими хвилями, а на обличчі був насичений макіяж з пишними віями та персиковим блиском на губах.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Декілька днів тому акторка відвідувала Today Monday, де з'явилася в рожевій шовковій блузці від Trina Turk і чорних штанах, до яких підібрала босоніжки на підборах.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Цього ж дня Елізабет відвідала захід з інформування про рак грудей у Емпайр-стейт-білдингу. Зірка одягла рожевий штанний костюм з розсипом паєток від бренду Alice + Olivia і мала просто розкішний вигляд.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

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