У рожевій сукні на затин: акторка українського походження Кетрін Винник на прем'єрі

46-річна акторка українського походження Кетрін Віннік, яка активно підтримує українців, є пані-послом UNITED24 і приїжджала до столиці України вже під час війни, з'явилася на заході у Лос-Анджелесі.

Зірка відвідала прем'єру фільму "Самотні вовки" — комедійного бойовика, головні ролі в якому зіграли Бред Пітт, Джордж Клуні та Остін Абрамс.

Кетрін одягла на цей захід сукню у стилі бохо-шик ніжного рожевого відтінку. Вбрання було виконане на затин, мало довгі рукави, декольте та рюші на спідниці. Сукню Винник носила у поєднанні з босоніжками з безліччю ремінців, а також чорним клатчем та зачіскою з локонами.

Кетрін Винник / Фото: Associated Press

Прем'єра фільму відбулася на 81-му Венеційському кінофестивалі 1 вересня. Серед гостей червоної доріжки тоді був Бред Пітт, який вийшов на публіку зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон. Після кінофестивалю пара вирушила до Нью-Йорка, де неодноразово потрапляла під приціл папараці.

Читайте також: