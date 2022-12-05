У рожевій сукні-пеньюарі: акторка Флоренс П'ю позувала на червоній доріжці в Лондоні

Образ дівчина вибрала ефектний та з ноткою сексуальності.

4 грудня у Великій Британії відбулося вручення премії The British Independent Film Awards. Це щорічна британська кінопремія, створена 1998 року за ініціативи продюсера Елліота Гроува. До конкурсної програми відбираються фільми, щонайменше половина бюджету яких складається з британських джерел, а фінансування походить від студій, чиї кошти не перевищують 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однією з гостей цієї церемонії стала 26-річна акторка Флоренс П'ю.

На червону доріжку дівчина вийшла в ніжно-рожевому образі від бренду Rodarte, представленому вперше в осінній колекції 2022 року.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Вбрання Флоренс складалося з шовкової сукні-пеньюару на тонких бретельках і з мереживними вставками.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Ефектності цьому луку додавала прозора накидка з тонкого тюлю, прикрашена рюшами.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Завершували образ Флоренс босоніжки на зав'язках, укладання та прикраси з великим камінням.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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