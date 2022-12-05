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У рожевій сукні-пеньюарі: акторка Флоренс П'ю позувала на червоній доріжці в Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У рожевій сукні-пеньюарі: акторка Флоренс П'ю позувала на червоній доріжці в Лондоні

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Образ дівчина вибрала ефектний та з ноткою сексуальності.

4 грудня у Великій Британії відбулося вручення премії The British Independent Film Awards. Це щорічна британська кінопремія, створена 1998 року за ініціативи продюсера Елліота Гроува. До конкурсної програми відбираються фільми, щонайменше половина бюджету яких складається з британських джерел, а фінансування походить від студій, чиї кошти не перевищують 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однією з гостей цієї церемонії стала 26-річна акторка Флоренс П'ю.

На червону доріжку дівчина вийшла в ніжно-рожевому образі від бренду Rodarte, представленому вперше в осінній колекції 2022 року.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Вбрання Флоренс складалося з шовкової сукні-пеньюару на тонких бретельках і з мереживними вставками.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Ефектності цьому луку додавала прозора накидка з тонкого тюлю, прикрашена рюшами.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Завершували образ Флоренс босоніжки на зав'язках, укладання та прикраси з великим камінням.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
854
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